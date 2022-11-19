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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Что случилось этой ночью: суббота, 19 ноября

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Взрыв газа произошел в жилом доме в Сахалинской области. На данный момент известно о пяти погибших. Причиной взрыва мог стать неисправный баллон.

- Трамп отказался взаимодействовать со спецпрокурором для расследования штурма Капитолия. Он заявил, что расследование политизировано и несправедливо.

- Минюст расширил списки иноагентов. Их пополнили рэп-исполнитель Иван Алексеев (Noize MC), журналисты Ирина Шихман и Руслан Карпук, а также оппозиционеры Вячеслав Мальцев и Михаил Светов.

- США ввели санкции против граждан РФ, Белоруссии и компаний из Гватемалы. Их считают виновными в нарушении прав человека и коррупции, говорится в заявлении американского Минфина

- В подмосковном многоквартирном доме прогремел взрыв газа. Пострадал один мужчина, он госпитализирован с ожогами.

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