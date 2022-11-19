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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Несколько операционных развернули в Тымовском на Сахалине, где прогремел взрыв газа

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В поселке Тымовское Сахалинской области, где в результате взрыва бытового газа обрушилась часть жилого дома, развернуты несколько операционных, сообщает губернатор Валерий Лимаренко.

"На данный момент развернуты несколько операционных в Тымовском, на смену заступают дополнительные бригады хирургов. На данный момент 1 погибший и 1 пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются", - написал Лимаренко в своем телеграм-канале.

Для жителей разрушенной пятиэтажки в местном доме культуры организован пункт временного размещения со спальными местами, горячим питанием и другими необходимыми вещами, добавил он.

Как сообщалось, газ взорвался в угловом подъезде, обрушилось пять этажей. Причиной взрыва мог стать неисправный газовый баллон. На месте происшествия работают спасатели.

Сахалинская область МЧС Тымовское
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