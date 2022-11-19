Взрыв газа произошел в жилом доме в Сахалинской области

Обрушилось пять этажей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Порядка шести человек могут находится под завалами в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Сахалинской области, сообщила пресс-служба МЧС России в субботу.

"В городе Тымовск, на улице Библиотечная 6а, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с 5 по 1 этаж. Под завалами могут находится 6 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время спасатели разбирают завалы и ищут людей.