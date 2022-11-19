Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Взрыв газа произошел в жилом доме в Сахалинской области

Обрушилось пять этажей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Порядка шести человек могут находится под завалами в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Сахалинской области, сообщила пресс-служба МЧС России в субботу.

"В городе Тымовск, на улице Библиотечная 6а, по предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с 5 по 1 этаж. Под завалами могут находится 6 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время спасатели разбирают завалы и ищут людей.

Сахалинская область МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минюст расширил списки иноагентов

Минюст расширил списки иноагентов

Что произошло за день: пятница, 18 ноября

Военная операция на Украине

СКР возбудил дело по факту расстрела пленных российских солдат

Белоусов ожидает спад ВВП РФ в 2022 году в интервале 2,8-3%

Военная операция на Украине

Российские военные ударом 17 ноября нарушили переброску украинских резервов

Медведев предупредил о риске дефицита ледоколов в РФ к 2030 году

Медведев предупредил о риске дефицита ледоколов в РФ к 2030 году
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Опытное в ДНР

Две украинские НПО признаны нежелательными в РФ

Суд на Урале взыскал с Ройзмана и еще 4 человек 565 тыс. руб. за несогласованную акцию

Суд на Урале взыскал с Ройзмана и еще 4 человек 565 тыс. руб. за несогласованную акцию

Авиакомпания "Якутия" погасит часть долга за SSJ100 за счет бюджета республики

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });