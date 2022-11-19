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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Борт санавиации вылетел из Южно-Сахалинска в Тымовское, где прогремел взрыв в пятиэтажке

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Самолет санавиации вылетел из Южно-Сахалинск в поселок Тымовское, где в субботу из-за взрыва бытового газа обрушилась часть пятиэтажного дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Сахалинской области.

"Из областного центра вылетел борт санитарной авиации. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения региона Владимира Кузнецова. При необходимости будут приниматься дополнительные меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в поселок отправлена бригада реаниматологов, в Тымовской центральной районной больнице развернуты три дополнительных операционных.

"В настоящее время известно об одном погибшем и одной пострадавшей. Женщина доставлена в Тымовскую ЦРБ, незамедлительно проведена оценка состояния, принято решение о проведении оперативного вмешательства", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, газ взорвался в угловом подъезде, обрушилось пять этажей. Причиной взрыва мог стать неисправный газовый баллон.

В результате ЧП, по разным данным, погибли от 2 до 3 человек, от 10 до 16 пострадали. В настоящее время продолжается разбор завалов и поиски людей.

Южно-Сахалинск Сахалинская область Тымовское
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