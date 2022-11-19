Минобороны РФ сообщило о сорванных атаках подразделений ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Атаки подразделений вооружённых сил Украины (ВСУ) отражены и предотвращены упреждающими действиями за минувшие сутки в Харьковской области и на территории ЛНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области", - сказал Конашенков.

По его словам, "в результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера".

"На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", - сообщил Конашенков.

Он также сообщил, что в Донецкой народной республике "в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей".