Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Минобороны РФ сообщило о сорванных атаках подразделений ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Атаки подразделений вооружённых сил Украины (ВСУ) отражены и предотвращены упреждающими действиями за минувшие сутки в Харьковской области и на территории ЛНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области", - сказал Конашенков.

По его словам, "в результате поражения огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера".

"На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", - сообщил Конашенков.

Он также сообщил, что в Донецкой народной республике "в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей".

Минобороны Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве назвали провокацией отказ Лаврову в участии в заседании СМИД в Польше

В Москве назвали провокацией отказ Лаврову в участии в заседании СМИД в Польше

На месте обрушения подъезда дома на Сахалине завершили разбор завалов

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 5,4 тыс. человек

Глава Сахалинской области сообщил о девяти погибших при взрыве газа в жилом доме

Глава Сахалинской области сообщил о девяти погибших при взрыве газа в жилом доме

Число жертв взрыва газа в пятиэтажке на Сахалине выросло до восьми

Число погибших при взрыве в многоэтажном доме на Сахалине выросло до семи

Что случилось этой ночью: суббота, 19 ноября

В подмосковном многоквартирном доме взорвался газ

Три человека погибли при обрушении пятиэтажки на Сахалине

Взрыв газа произошел в жилом доме в Сахалинской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });