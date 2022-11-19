Минобороны РФ сообщило о наступательных действиях российских войск в ДНР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что российская армия предпринимает наступательные действия в Донецкой народной республике (ДНР).

"В Донецкой народной республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

18 ноября он сообщил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Опытное в ДНР.

14 ноября Минобороны РФ сообщало о взятии села Павловка.

17 ноября Конашенков заявил, что в ДНР дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское полностью контролируется российской армией.