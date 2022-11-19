Летевший из Иркутска в Москву самолет сел в Новосибирске из-за авиадебошира
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Самолет, летевший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за буйного пассажира, сообщает Восточное следственное управление на транспорте СКР.
Проводится доследственная проверка по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).
По предварительным данным, пьяный житель Иркутской области нецензурно выражался в адрес обслуживающего персонала, на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал.
"В результате этого командир воздушного судна принял решение вынужденно посадить воздушное судно в аэропорту Толмачево в Новосибирске", - говорится в сообщении.
После приземления мужчина был передан транспортным полицейским.