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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Летевший из Иркутска в Москву самолет сел в Новосибирске из-за авиадебошира

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Самолет, летевший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за буйного пассажира, сообщает Восточное следственное управление на транспорте СКР.

Проводится доследственная проверка по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

По предварительным данным, пьяный житель Иркутской области нецензурно выражался в адрес обслуживающего персонала, на замечания бортпроводников и других пассажиров не реагировал.

"В результате этого командир воздушного судна принял решение вынужденно посадить воздушное судно в аэропорту Толмачево в Новосибирске", - говорится в сообщении.

После приземления мужчина был передан транспортным полицейским.

Иркутск Москва Новосибирск
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