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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Самолет Иркутск-Москва посадили в Сыктывкаре из-за драки на борту

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет, летевший из Иркутска в Москву, вынужденно сел в Сыктывкаре из-за драки двух пассажиров, сообщает "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-центр МВД и представителя ведомства Ирину Волк.

После посадки сотрудники транспортной полиции Сыктывкара задержали 33-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. По версии следствия, он напился и на борту побил кулаками 22-летнего жителя Кемеровской области. Бортпроводников и командира воздушного судна он не слушался.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 статьи 213 УК). Также на него составили протокол по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Потерпевшего отвезли в больницу.

МВД Иркутск Сыктывкар Москва
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