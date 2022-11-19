Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Восстановлено газоснабжение во всех котельных Всеволожского района Ленобласти после пожара

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Шесть газовых станций в Ленинградской области переведены на резервную схему снабжения после пожара во Всеволожском районе, сообщил в субботу губернатор региона Александр Дрозденко.

"Газоснабжение восстановлено во всех котельных Всеволожского района", - написал он в своем телеграм-канале.

Дрозденко добавил, что на данный момент ведется подача давления в частный сектор и многоквартирные дома района.

По данным пресс-службы областного правительства, в Ленобласти были отключены шесть газораспределительных станций (ГРС). Это Русский Дизель, Романовка, Восточная, Невская Дубровка, Свердлова и ГРС Всеволожск.

Ранее в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" сообщили журналистам, что газовики завершают переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов после разрыва с возгоранием магистрального газопровода во Всеволожском районе.

В 18:19 на месте пожара было объявлено о ликвидации открытого горения, сообщала пресс-служба МЧС России.

По информации пресс-службы управления СКР по Ленинградской области, в связи с возгоранием организована доследственная проверка по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Проверку также проводит прокуратура региона.

Ленобласть Всеволжский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 19 ноября

Еще один взрыв газа произошел в Тымовском районе Сахалина

Пожарные ликвидировали открытое горение на газопроводе под Петербургом

Пожарные ликвидировали открытое горение на газопроводе под Петербургом
Взрыв на Крымском мосту

Надвижка всех пролетов автодорожной части Крымского моста завершена

МЧС сообщило, что к возгоранию газопровода под Петербургом привела разгерметизация

Пожар на газопроводе под Петербургом начался после взрыва

Взрыв на Крымском мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после остановки из-за ремонта

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после остановки из-за ремонта

В Москве назвали провокацией отказ Лаврову в участии в заседании СМИД в Польше

В Москве назвали провокацией отказ Лаврову в участии в заседании СМИД в Польше

На месте обрушения подъезда дома на Сахалине завершили разбор завалов

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 5,4 тыс. человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });