Восстановлено газоснабжение во всех котельных Всеволожского района Ленобласти после пожара

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Шесть газовых станций в Ленинградской области переведены на резервную схему снабжения после пожара во Всеволожском районе, сообщил в субботу губернатор региона Александр Дрозденко.

"Газоснабжение восстановлено во всех котельных Всеволожского района", - написал он в своем телеграм-канале.

Дрозденко добавил, что на данный момент ведется подача давления в частный сектор и многоквартирные дома района.

По данным пресс-службы областного правительства, в Ленобласти были отключены шесть газораспределительных станций (ГРС). Это Русский Дизель, Романовка, Восточная, Невская Дубровка, Свердлова и ГРС Всеволожск.

Ранее в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" сообщили журналистам, что газовики завершают переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов после разрыва с возгоранием магистрального газопровода во Всеволожском районе.

В 18:19 на месте пожара было объявлено о ликвидации открытого горения, сообщала пресс-служба МЧС России.

По информации пресс-службы управления СКР по Ленинградской области, в связи с возгоранием организована доследственная проверка по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Проверку также проводит прокуратура региона.