Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 ноября

Чемпионат мира в Катаре, выборы в Казахстане, обстрел Запорожской АЭС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Чемпионат мира по футболу-2022 стартует в Катаре. Ожидается, что для Лионеля Месси и Криштиану Роналду это будет последний ЧМ в карьере.

- В Казахстане началось голосование на выборах главы государства. На выборы аккредитовано более 640 наблюдателей иностранных государств и международных организаций.

- Запорожская АЭС подверглась артудару ВСУ. Об этом сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

- Турция нанесла авиаудары по сирийской территории. Удары были нанесены по стратегически важному городу Кобани недалеко от турецкой границы.

- Восстановлено газоснабжение во всех котельных Всеволожского района Ленобласти после пожара. Шесть газовых станций в Ленинградской области переведены на резервную схему снабжения после произошедшего пожара.