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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Движение на БАМе приостановлено после столкновения поезда с грузовиком в Иркутской области

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Грузовик столкнулся с поездом на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

Авария произошла в воскресенье в 6:55 по Москве на железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые в Иркутской области.

"Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля погиб", - говорится в сообщении.

Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлены восстановительные поезда станций Тайшет и Вихоревка.

Движение поездов на участке временно приостановлено. Прогнозируется задержка пассажирских поездов №71 Северобайкальск - Иркутск и №72 Иркутск - Северобайкальск.

Иркутская область БАМ
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