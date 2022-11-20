Восстановлено нарушенное из-за ДТП движение на БАМе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Движение на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), нарушенное из-за столкновения грузовика с поездом, полностью восстановлено, сообщает в воскресенье пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

"В 10:50 по Москве полностью восстановлено движение поездов на участке Новочунка - Сосновые родники Восточно-Сибирской железной дороги. ОАО "РЖД" предпринимает все необходимые меры для скорейшего ввода пассажирских поездов в график", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, между станциями Новочунка и Сосновые в Иркутской области водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. В результате столкновения водитель автомобиля погиб.

Движение поездов на участке временно приостановили. ДТП привело к задержке пассажирских поездов №71 Северобайкальск - Иркутск и №72 Иркутск - Северобайкальск.