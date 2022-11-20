Десять тысяч жителей Курской области остаются без света из-за непогоды

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Последствия непогоды продолжают ликвидировать в Курской области, где несколько тысяч жителей осталась без электричества, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Вчерашняя непогода и ледяной дождь оставили без электроснабжения почти 20 тысяч человек в населенных пунктах 11 районах Курской области. Большая часть потребителей уже подключена, однако еще 10 тысяч человек в селах 9 районов остаются без электричества. Над ликвидацией последствий непогоды всю ночь работали 59 аварийных бригад - почти 600 человек", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что масштабы повреждений большие, в некоторых районах восстановление электроснабжения может занять продолжительное время.

"По предварительным оценкам, полностью аварии будут устранены к 18:00, - добавил Старовойт. - Работы координирует созданный по моему поручению оперативный штаб".

Также губернатор сообщил, что ведется расчистка линий общественного транспорта от наледи, но пока движение троллейбусов и трамваев восстановлено частично.

Ранее сообщалось, что в субботу было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах в Курской области из-за непогоды.

Кроме того, в Курске в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло обледенение контактной сети городского электротранспорта. Движение по маршрутам приостановлено до устранения последствий обледенения.