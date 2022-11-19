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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Около тысячи человек остались без электричества в Курской области из-за ледяного дождя

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в нескольких населенных пунктах в Курской области из-за непогоды, сообщает в субботу пресс-служба администрации региона.

"Сегодня из-за ледяного дождя нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов Обоянского, Беловского, Льговского и Конышевского районов. Без света сейчас остаются порядка тысячи потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные бригады планируют восстановить энергоснабжение в течение двух часов.

Кроме того, в Курске в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло обледенение контактной сети городского электротранспорта.

Движение по маршрутам приостановлено до устранения последствий обледенения.

Курская область
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