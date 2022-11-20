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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Военные РФ заявили о круглосуточном дежурстве комплексов ПВО "Панцирь" в зоне СВО на Украине

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" несут круглосуточное боевое дежурство в зоне специальной военной операции, уничтожают украинские ракеты и беспилотники.

Российские военные в воскресенье опубликовали кадры работы комплексов "Панцирь". На кадрах командир одного из расчетов сообщил, что комплекс выполняет задачи по прикрытию российской границы и уничтожает малоразмерные воздушные цели.

"Военнослужащие ПВО в своей зоне ответственности неоднократно брали на сопровождение цели, уничтожали десятки ракет, беспилотных летательных аппаратов и других авиационно-баллистических средств противника, не позволив им поразить объекты военной и гражданской инфраструктуры, доказав свою высокую эффективность и уровень подготовки", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Панцирь-С1" - комплекс ПВО малой дальности (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех").

Хроника 24 февраля – 20 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Панцирь-С1 Украина
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