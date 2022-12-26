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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В Минобороны РФ сообщили о круглосуточной работе расчетов систем ПВО С-300В в зоне СВО

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Новые позиционные районы осваивают расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300В, защищая российские войсковые группировки от ракетных и авиационных ударов вооруженных сил Украины, сообщает министерство обороны России.

"В новых позиционных районах на боевом дежурстве круглосуточно продолжают нести службу подразделения ПВО Западного военного округа (ЗВО)", - сказано в сообщении.

В частности, ведомство распространило видеокадры уничтожения в ночных условиях украинской баллистической ракеты "Точка-У".

По словам командира батареи с позывным "Жуков", "батарея С-300В способна брать на сопровождение цели дальности до 204 километров и на высоте до 30 километров".

"При этом - поражать их конкретно этими ракетами на дальности до 100 километров", - отметил офицер.

С-300В оснащается несколькими типами ракет. Радиолокационная станция ЗРС осуществляет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров. Их цели в ходе СВО на Украине - баллистические и аэродинамические цели, в частности, ракеты "Точка-У", снаряженные тротилом или гексогеном, гвоздями и подшипниками, беспилотники-камикадзе. У многоканальной станции на сопровождении могут находиться до 12 воздушных целей. Вес каждого контейнера вместе с ракетой около четырех тонн. В сообщении указывается, что техника мобильна, на гусеничном ходу, и за день меняет несколько локаций.

"В зоне специальной военной операции и приграничных территориях С-300В работают круглосуточно, защищая вместе с расчетами других подразделений противовоздушной обороны не только военные объекты, но и населенные пункты", - заявили в Минобороны РФ.

ЗРС С-300В (концерн ВКО "Алмаз - Антей") предназначены для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов тактической и стратегической авиации, боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке.

Минобороны РФ
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