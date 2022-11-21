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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Нефтебаза загорелась в Макеевке в результате обстрела

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Цистерны с топливом и стационарные емкости загорелись на нефтебазе в Макеевке (Донецкая народная республика) в результате обстрела украинской стороной, сообщила пресс-служба МЧС ДНР в понедельник.

"На улице Антропова в Червоногвардейском районе Макеевки происходит горение двух цистерн с топливом объемом 70 м3 на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы, а также горение трех стационарных емкостей в одном обваловании объемом 60 м3, находящихся в 20-25 м от железнодорожного полотна", - говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.

По информации ведомства, "причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета".

К ликвидации происшествия привлечены 84 человека личного состава и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Позже пресс-служба МЧС ДНР сообщила, что пожар на нефтебазе полностью потушен.

Макеевка ДНР
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