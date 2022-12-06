Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В ДНР сообщили, что 27 тыс. абонентов обесточены в Макеевке в результате обстрела ВСУ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Значительная часть Макеевки в ДНР обесточена в результате обстрела, есть погибшие и пострадавшие, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"В результате обстрела ВСУ в Макеевке обесточены почти 27 000 абонентов", - говорится в сообщении, распространенном во вторник штабом территориальной обороны ДНР.

Население Макеевки, по неофициальным данным, составляет около 300 тыс. человек.

Кроме того, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об одном погибшем мирном жителе и семи раненых в результате обстрелов Донецка и Макеевки во вторник днем.

ДНР Макеевка ВСУ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 60 российских военных

В Москве открылся форум "Примаковские чтения"

Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске выросло до восьми

Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске выросло до восьми

Глава Минобороны РФ назвал целью российских ударов сокрушение военного потенциала Украины

В Кремле вновь опровергли слухи о новой волне мобилизации в РФ

Минстрой продлит на год часть антикризисных мер поддержки стройкомплекса

Минстрой продлит на год часть антикризисных мер поддержки стройкомплекса

"Свиной грипп" выявлен в 74 регионах России

"Свиной грипп" выявлен в 74 регионах России

Тела двух мужчин и ребенка найдены при разборе завалов в Нижневартовске

Тела двух мужчин и ребенка найдены при разборе завалов в Нижневартовске

В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала "Дождь"

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });