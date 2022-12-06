В ДНР сообщили, что 27 тыс. абонентов обесточены в Макеевке в результате обстрела ВСУ

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Значительная часть Макеевки в ДНР обесточена в результате обстрела, есть погибшие и пострадавшие, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"В результате обстрела ВСУ в Макеевке обесточены почти 27 000 абонентов", - говорится в сообщении, распространенном во вторник штабом территориальной обороны ДНР.

Население Макеевки, по неофициальным данным, составляет около 300 тыс. человек.

Кроме того, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об одном погибшем мирном жителе и семи раненых в результате обстрелов Донецка и Макеевки во вторник днем.