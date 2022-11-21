Комитет Думы одобрил запрет на работу иноагентов в правоохранительных органах

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности в понедельник одобрил ряд поправок о регулировании деятельности иноагентов.

"Поправки вносятся в законодательные акты о банках и банковской деятельности, о прохождении службы в правоохранительных органах и органах безопасности, о государственной тайне, о выборах и многие другие", - сказал журналистам в понедельник председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Он отметил, что после вступления закона в силу сотрудники органов внутренних дел в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу. Иноагенты также не смогут быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, не смогут заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних, добавил он.

В целом законопроектом предлагается внести корреспондирующие поправки в ряд действующих законов, чтобы обеспечить вступление в силу с 1 декабря базового закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (140449-8). Он принят Думой 5 июля, инициатива внесена в Думу группой депутатов и сенаторов, среди которых, в частности, Андрей Климов, Владимир Джабаров, Василий Пискарев, Андрей Луговой.