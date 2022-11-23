Проект закона об ограничениях для иноагентов одобрен Думой во II чтении

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента.

Так согласно проекту закона, в выходных данных зарегистрированного СМИ, "участником (учредителем) которого является иностранный агент, должно содержаться указание на то, что такое средство массовой информации создано иностранным агентом".

Ограничения на проведение митингов

Кроме того, проект закона предлагает в действующем законе 54-ФЗ прописать места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций. К таким относятся здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней.

Также под запрет подпадают здания и территории образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, детские и спортивные площадки.

К таким местам относятся здания органов публичной власти, а также территории, непосредственно прилегающие к таким зданиям, к объектам жизнеобеспечения, предусматривает проект закона.

Запрещены будут митинги и шествия в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения, в том числе принадлежащих религиозным организациям, местах паломничества, указывает проект закона. Исключение составят общественные места, на которых проводятся публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии.

Сейчас этот запрет касается только путепроводов, железнодорожных магистралей, территорий, непосредственно прилегающих к резиденциям президента, к зданиям, занимаемым судами, экстренными оперативными службами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, в субъектах РФ дополнительно будут определяться места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта РФ, говорится в проекте закона.

Также предусматривается, что в регионах могут определяться "иные места, в которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций ограничивается по времени возможного проведения указанных публичных мероприятий".

В этих случаях, "должны быть установлены адресные или иные ориентиры, указывающие на расположение мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций".

Дети

Кроме того, согласно проекту закона, иностранные агенты будут не вправе производить информационную продукцию для детей.

Согласно действующему закону информационная продукция - предназначенная для оборота на территории РФ - это "продукция СМИ, печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи".

Также иноагент не сможет осуществлять образовательную и просветительскуб деятельность в отношении несовершеннолетних.

Инвестиции

Проект закона предлагает также установить в законе 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" изъятия ограничительного характера для иностранных агентов и для группы лиц, в которую входит иностранный агент, при их участии в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Иноагент, согласно законопроекту, не смогут применять упрощённый способ ведения бухгалтерского учёта, также юридическое и физическое лицо-иностранный агент не смогут быть участниками госзакупок.

Вклады иноагентов в российских банках больше не будут страховаться, предусматривает проект закона.

Согласно проекту закона, не допускается заключение политической партии, её региональным отделением, иным структурным подразделением сделок с иностранным агентом. Кроме того, иностранный агент не сможет быть организатором публичного мероприятия.

Гражданин не сможет быть принят на гражданскую службу если имеет статус иностранного агента, предусматривает проект закона. Таким гражданам нельзя будет занимать должности на любой военной службе.

Иноагенты, после принятия закона, не смогут участвовать в экспертных советах при любых органах власти, заниматься наблюдением на выборах и быть членами ОНК.

Комментируя проект закона, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отметил, что после вступления закона в силу сотрудники органов внутренних дел в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу.