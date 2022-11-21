В Думе предложили ввести штрафы до 1 млн руб. за пропаганду смены пола

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил поправку об административной ответственности за пропаганду смены пола.

Поправка предусматривает ответственность за пропаганду смены пола, выразившуюся в распространении информации или совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности смены пола либо навязывание информации о смене пола, вызывающей интерес к данной тематике.

Это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Поправка внесена председателем комитета Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном ко второму чтению соответствующего проекта закона об ответственности за пропаганду ЛГБТ, педофилии и распространение такой информации среди несовершеннолетних.