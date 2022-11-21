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Минкультуры ждет закона о запрете ЛГБТ-пропаганды для принятия решений по кино и спектаклям

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры будет проще принимать решение по выдаче прокатных удостоверений, по спектаклям, выставкам и концертам после принятия пакета законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщила заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная.

"Конечно, мы тоже поддерживаем тот законопроект, который, надеюсь, в ближайшее время будет принят и над которым так долго трудимся и спорим. Это тоже неплохо, поскольку для всех это важно", - сказала Преподобная в понедельник на заседании комитета Госдумы по информполитике, где обсуждаются поправки к законопроекту к основному, второму, чтению.

"Безусловно, это коснётся не только сферы кино, а всех сфер отрасли. Конечно же, для нас будет законное основание принять решение соответствующее по театральным постановкам, выставкам, концертам, - это очень важно", - заявила замминистра.

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По её словам, проекты, о которых идёт речь в законопроекте, не будут получать господдержку.

Преподобная напомнила, что в процессе работы над законопроектом Минкультуры предложило уточнить норму, касающуюся непосредственно отрасли кино, поскольку в тексте фигурировала терминология, связанная с культом (пропагандой культа насилия и жестокости - ИФ). Поправка была внесена в целях унификации всех норм и последующей нашей работы, чтобы нам её упорядочить по выдаче прокатных удостоверений. "Та формулировка, которая сейчас (уточнена), она (нас) более чем устраивает", - сказала Преподобная.

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В рамках проекта "Пушкинская карта", сказала она, Минкультуры "очень плотно работает с контентом". "И зачастую сталкиваемся с тем, что мы сейчас с вами пытаемся запретить и, я надеюсь, сможем это сделать. Сейчас вынуждены это делать в ручном режиме, блокируем эти истории, направляем на перемодерацию, но они появляются вновь и вновь", - сказала Преподобная.

По ее словам, в настоящее время экспертные советы "в силу того объема, который есть, конечно, стремятся не нарушать сроки", но "затягивается немножко время".

"Да, где-то поступают звонки, что я держу те или иные проекты, но лучше я буду держать, чем мы получим распространение этой истории. Естественно, после того, как будет норма, у нас будут законные основания раз и навсегда отклонить и больше не заниматься этой историей", - сказала замглавы ведомства.

Минкультуры РФ
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