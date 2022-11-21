Песков призвал объективно оценивать ситуацию на ЗАЭС и указывать, откуда ее обстреливают

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле обеспокоены ситуацией вокруг Запорожской АЭС, призывают не просто фиксировать обстрелы, а указывать, что они ведутся со стороны украинских вооруженных сил.

"Знаете, если говорить фразу: "Были зафиксированы многочисленные обстрелы", - нужно все-таки быть объективными и конструктивными, и нужно фразу заканчивать: "... обстрелы территории станции со стороны украинских вооруженных сил", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он подчеркнул, что ситуация не может не вызывать обеспокоенность России. "Это должно вызывать крайнюю обеспокоенность МАГАТЭ, мы видим, что МАГАТЭ тоже крайне обеспокоено, и мы надеемся, что и МАГАТЭ, и призываем все страны мира использовать свое влияние с тем, чтобы украинские вооруженные силы прекратили это делать", - сказал Песков.

По официальным данным, ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

Минобороны РФ ранее неоднократно обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии.

Накануне официальный представитель российского военного ведомства сообщал, что армия Украины в воскресенье дважды обстреляла территорию ЗАЭС, один из снарядов попал в крышу спецкорпуса номер 2. По его словам, 19 ноября украинская артиллерия ударила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберными снарядами; стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ.

Генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси в воскресенье выступил с призывом незамедлительно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре.