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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Глава "Росатома" заявил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Росатом" всю ночь находился в переговорах с МАГАТЭ по поводу ситуации на Запорожской АЭС, на станции есть риск атомной аварии, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Об этом Лихачев сказал в кулуарах "Атомэкспо-2022" в понедельник. Глава "Росатома" добавил, что с сентября на ЗАЭС был "достаточно спокойный период".

"Однако за выходные не менее 30 прилетов. Бьют по хранилищу ОЯТ (отработавшего ядерного топлива - ИФ), по спецкорпусу, по транспортным магистралям, повреждены резервные дизель-генераторы", - сказал Лихачев.

При этом новую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС Лихачев охарактеризовал как "недопустимый и неадекватный документ".

По официальным данным, ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

Минобороны РФ ранее неоднократно обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии.

Накануне официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков сообщал, что армия Украины в воскресенье дважды обстреляла территорию ЗАЭС, один из снарядов попал в крышу спецкорпуса номер 2. По его словам, 19 ноября украинская артиллерия ударила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберными снарядами. При этом он отмечает, что радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме.

"Последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и "Росатома", - сказал Конашенков.

Он заявил, что Киев "не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции".

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в воскресенье выступил с призывом незамедлительно прекратить обстрелы ЗАЭС.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал объективно оценивать ситуацию вокруг ЗАЭС и не просто констатировать обстрелы этой территории, а указывать, что обстрелы ведутся со стороны украинских военных.

Росатом Алексей Лихачев МАГАТЭ ЗАЭС
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