Сын бывшего детского омбудсмена Астахова получил срок за мошенничество

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Саратове Фрунзенский суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Антона Астахова, сына бывшего уполномоченного при президенте по правам ребенка Павла Астахова, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в секретариате суда.

Он признан виновным в мошенничестве (ч.4 с 159 УК) по делу о хищени 75 млн рублей в саратовском НВК-банке. По делу всего проходят 14 человек.

"Антон Астахов - сын Павла Астахова, бывшего уполномоченного по правам ребенка РФ", - уточнили в суде.

НВК-банк лишился лицензии 24 января 2020 года.