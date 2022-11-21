Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Сын бывшего детского омбудсмена Астахова получил срок за мошенничество

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Саратове Фрунзенский суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Антона Астахова, сына бывшего уполномоченного при президенте по правам ребенка Павла Астахова, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в секретариате суда.

Он признан виновным в мошенничестве (ч.4 с 159 УК) по делу о хищени 75 млн рублей в саратовском НВК-банке. По делу всего проходят 14 человек.

"Антон Астахов - сын Павла Астахова, бывшего уполномоченного по правам ребенка РФ", - уточнили в суде.

НВК-банк лишился лицензии 24 января 2020 года.

Павел Астахов Антон Астахов Саратов НВК-банк Фрунзенский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с кадрами в здравоохранении

Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с кадрами в здравоохранении
Военная операция на Украине

Кремль путем переговоров с Украиной хочет достигнуть целей СВО

Власти РФ займутся поиском причастных к расстрелу российских военных в Донбассе

Военная операция на Украине

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в РФ

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации в РФ

Увеличен предельный размер компенсаций на инфраструктуру для пром- и технопарков

Увеличен предельный размер компенсаций на инфраструктуру для пром- и технопарков

В Думе предложили ввести штрафы до 1 млн руб. за пропаганду смены пола

Жильцам многоквартирных домов сократят счета за вывоз мусора в случае отъезда

Жильцам многоквартирных домов сократят счета за вывоз мусора в случае отъезда

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке на Сахалине увеличилось до 10 человек

Российская дочка владельца сети ресторанов KFC сменила название на "Юнирест"

Российская дочка владельца сети ресторанов KFC сменила название на "Юнирест"

Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до пяти человек

Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до пяти человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });