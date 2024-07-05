Бывший предправления НВКбанка осужден по делу о хищении более 1 млрд рублей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Саратове суд признал бывшего председателя правления обанкротившегося НВКбанка, троих его бывших сотрудников и еще девять человек виновными в присвоении средств организации, сообщает областная прокуратура.

Суд установил, что подсудимые в 2012-2018 годах организовали выдачу нескольким созданным подконтрольным организациям необеспеченных невозвратных кредитов.

"В результате противоправных действий причинен ущерб более 1 млрд рублей", - уточняется в сообщении.

По фактам расследовались дела по статьям УК о присвоении (ч. 4 ст. 160 УК) и о пособничестве в присвоении (ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК).

Организатора группы суд приговорил к шести годам колонии общего режима, еще семь человек получили сроки от двух с половиной до пяти лет, остальные - по три года условно.

Банк России отозвал лицензию у НВКбанка в январе 2020 года. В октябре того же года сообщалось о задержании главы кредитной организации Владимира Кравцева.

В ноябре 2022 года Фрунзенский районный суд Саратова вынес приговор Антону Астахову, сыну бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, по делу о хищениях в НВКбанке. Фигурантами уголовного дела были 14 человек, речь шла о хищении 75 млн рублей. Астахов получил 3,5 года общего режима за мошенничество, суд взыскал с него 74 446 000 рублей компенсации имущественного вреда.

НВКбанк (Нижневолжский коммерческий банк) по итогам трех кварталов 2019 года занял 176-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".