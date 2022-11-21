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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Путин подписал закон о переходе юрлиц с новых территорий в правовую систему России

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о порядке и сроках включения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в правовую систему и юрисдикцию России.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Авторы этой инициативы - председатели комитетов по законодательству и госстроительству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Закон предусматривает, что физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, могут продолжить вести предпринимательскую деятельность до 30 июня 2023 года без регистрации. Затем им придется зарегистрироваться как ИП.

Кроме того, закон предусматривает, что до 31 декабря 2022 года в ЕГРЮЛ вносятся сведения о наименовании, адресе и руководителе тех юридических лиц, сведения о которых содержались в соответствующих реестрах новых территорий. Этот порядок позволит оперативно и без финансовых затрат включить эти организации в правовую систему и юрисдикцию России, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Если эти юридические лица находятся на территориях ДНР, ЛНР, они должны будут привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством при первом внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ до 31 декабря 2023 года, а в случае, если они находятся на территориях Запорожской и Херсонской областей, - до 30 июня 2024 года.

Если по истечении установленных сроков компании не приведут свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством, их исключат из ЕГРЮЛ.

Юридические лица, сведения о которых не содержались в соответствующих реестрах ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области, и которые ранее не были внесены в ЕГРЮЛ, также могут привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством и обратиться с заявлением о внесении о них сведений в реестр или приобрести статус филиала (представительства) иностранного юридического лица. Такие организации из ДНР и ЛНР вправе сделать это до 30 июня 2023 года, а находящиеся на территориях Запорожской и Херсонской областей - до 31 декабря 2023 года.

Если они в срок не приведут документы в соответствие с российским законодательством и не получат статус филиала иностранного юрлица, им будет запрещено работать в России.

Отмечается, что правила, вводимые законом, применяются к банкам и небанковским финансовым учреждениям с учетом особенностей, установленных федеральными законами и указами президента.

Владимир Путин ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Андрей Клишас Павел Крашенинников
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