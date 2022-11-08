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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

Законопроект о переходе ИП и юрлиц ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в юрисдикцию РФ принят в I чтении

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона о порядке и сроках включения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в правовую систему и юрисдикцию РФ.

Авторами инициативы стали главы комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Законопроектом (218921-8) предусматривается, что физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, могут продолжить вести предпринимательскую деятельность до 30 июня 2023 года без регистрации.

Для продолжения предпринимательской деятельности после 30 июня 2023 года такие лица должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, говорится в проекте закона.

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Кроме того, законопроектом предложены правила по включению в российский гражданский оборот юридических лиц, действующих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на день их принятия в РФ новых субъектов Российской Федерации.

Так, предусматривается, что до 31 декабря 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) вносятся сведения о наименовании, адресе и руководителе тех юридических лиц, сведения о которых содержались в соответствующих реестрах ДНР, ЛНР, Херсонский и Запорожской областей.

Предложенный порядок позволит оперативно и без финансовых затрат осуществить включение указанных юридических лиц в правовую систему и юрисдикцию РФ, указывается в пояснительной записке к проекту закона.

При этом в случае, если указанные юридические лица находятся на территориях ДНР, ЛНР, то они должны будут привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ при первом внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ до 31 декабря 2023 года, а в случае если они находятся на территориях Запорожской и Херсонской областей - до 30 июня 2024 года, говорится в проекте закона.

Если по истечении установленных сроков, юридические лица не приведут свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ, они подлежат исключению из ЕГРЮЛ.

Юридические лица, сведения о которых не содержались в соответствующих реестрах ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области и которые ранее не были внесены в ЕГРЮЛ также могут привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством и обратиться с заявлением о внесении о них сведений в ЕГРЮЛ или приобрести статус филиала (представительства) иностранного юридического лица.

При этом такие юридические лица, находящиеся на территориях ДНР, ЛНР вправе сделать это до 30 июня 2023 года, а находящиеся на территориях Запорожской и Херсонской областей - до 31 декабря 2023 года.

В случае, если для таких юридических лиц истекли установленные сроки для приведения их учредительных документов в соответствие с законодательством РФ и они не приобрели статус филиала (представительства) иностранного юридического лица, их деятельность на территории РФ запрещается.

Госдума Херсонская область Запорожская область ДНР ЛНР
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