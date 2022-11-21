Президент Кубы выступит в Госдуме

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес 22 ноября выступит перед депутатами Госдумы, сообщил журналистам после заседания Совета Думы первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Пленарное заседание во вторник начнется в 10:00.

Депутаты в этот день также должны рассмотреть заявление о расстреле российских пленных в Макеевке. Проект заявления подготовили думские комитеты по обороне и по международным делам, отметил Жуков.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президента Кубы 22 ноября примет президент Владимир Путин. Они обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по ключевым темам международной повестки дня.