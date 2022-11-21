Путин во вторник встретится с президентом Кубы

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник, 22 ноября проведет переговоры с президентом республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который находится в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Путин и Диас-Канель Бермудес также примут участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро, сообщили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что визит президента Кубы очень важен, потому что "это очень важный партнер" и "есть много, о чем поговорить".