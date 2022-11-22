Около 60 млн человек в РФ привились от гриппа

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Почти 60 млн человек привились от гриппа в России, что составляет более 40% численности населения страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Вакцинация активно ведётся во всех субъектах РФ. С начала ноября количество вакцинированных выросло с 45 до 60 млн человек, что составляет порядка 41% численности населения нашей страны", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что рекомендованные вакцины от гриппа эффективны и помогают защититься от заболевания и его опасных проявлений.

В ведомстве сообщили, что, несмотря на то, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами - риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими, доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться.

Кампания по вакцинации в России стартовала во Владивостоке 5 сентября. Согласно постановлению главного санитарного врача, в РФ необходимо привить от гриппа более 60% населения.