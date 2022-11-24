В Москве начала расти заболеваемость гриппом

В прошлом году в структуре заболеваемости ОРВИ доминировал COVID-19

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Москве среди взрослых и детей растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, а также растет число госпитализаций, сообщила пресс-служба городского Департамента здравоохранения.

"В предыдущие пандемийные годы в структуре заболеваемости ОРВИ полностью доминировал коронавирус. Сейчас можно сказать, что в этой структуре доминирует грипп", - сказали в Депздраве.

Уровень госпитализаций детей сейчас в 2-2,5 раза превышает средние показатели эпидсезонов "доковидных" 2016-2019 годов. За последние две недели число детей, доставленных в стационары, увеличилось почти в два раза и приблизилось к 400 человекам в сутки.

В Депздраве заверили, что держат ситуацию на контроле. В столице открыто более 1600 коек, а в ближайшее время коечный фонд будет расширен до 2000 мест. Несколько детских больниц уже работают на лечение пациентов с ОРВИ и гриппом, в ближайшее время будет полностью перепрофилирована детская больница Святого Владимира.

В поликлиниках для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний снова организовали отдельный вход.