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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

В Москве начала расти заболеваемость гриппом

В прошлом году в структуре заболеваемости ОРВИ доминировал COVID-19

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Москве среди взрослых и детей растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, а также растет число госпитализаций, сообщила пресс-служба городского Департамента здравоохранения.

"В предыдущие пандемийные годы в структуре заболеваемости ОРВИ полностью доминировал коронавирус. Сейчас можно сказать, что в этой структуре доминирует грипп", - сказали в Депздраве.

Уровень госпитализаций детей сейчас в 2-2,5 раза превышает средние показатели эпидсезонов "доковидных" 2016-2019 годов. За последние две недели число детей, доставленных в стационары, увеличилось почти в два раза и приблизилось к 400 человекам в сутки.

В Депздраве заверили, что держат ситуацию на контроле. В столице открыто более 1600 коек, а в ближайшее время коечный фонд будет расширен до 2000 мест. Несколько детских больниц уже работают на лечение пациентов с ОРВИ и гриппом, в ближайшее время будет полностью перепрофилирована детская больница Святого Владимира.

В поликлиниках для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний снова организовали отдельный вход.

Москва Депздрав Больница Святого Владимира
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