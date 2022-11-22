Персонал S7 проинструктировали на случай введения максимального уровня безопасности

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - S7 Airlines провела инструктаж персонала на случай введения максимального уровня безопасности в авиакомпаниях. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель перевозчика, комментируя сообщения в Телеграм-каналах. Инструктаж она назвала "профилактической мерой".

"В связи с установлением с 10 ноября 2022 года уровня безопасности №3 в аэропортах Московского авиаузла, а также усилением мер по обеспечению безопасности объектов транспортного комплекса S7 Airlines провела повторные инструктажи персонала, учения и тренировки, а также обратила внимание членов экипажей на их действия в случае введения максимального уровня безопасности в авиакомпаниях", - сказала представитель перевозчика.

Она объяснила, что эти меры закреплены постановлением правительства от 21 апреля 2022 года №731. В документе сказано, что при введении третьего уровня безопасности авиакомпании должны прекратить перевозку и выполнение авиационных работ, остановить посадку пассажиров на борт, организовать их эвакуацию из транспортного средства.

"Это профилактическая мера, которая просто обращает внимание на действия пилотов в случае введения уровня безопасности №3 в отношении воздушных судов", - заявила представитель S7.

Режим повышенного уровня безопасности в аэропортах Москвы ввели ранее в ноябре. Как говорил советник руководителя Ространснадзора Владимир Черток, такая мера предполагает усиление мер безопасности на объектах транспортной инфраструктуры - на пассажиров она не влияет. Режим вводится не более чем на 15 суток в связи с "какими-то дополнительными угрозами, возникающими для безопасности полетов", и далее может быть продлен.