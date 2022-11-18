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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Аксенов сообщил о фортификационных работах в Крыму

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Крыму проводят фортификационные работы для гарантированной безопасности жителей полуострова, сообщил на совещании глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, основные меры безопасности для Крыма "должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области".

"Меры, предпринимаемые сегодня по поручению президента вооруженными силами РФ, правоохранительными органами РФ, достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности. При этом на территории Крыма под моим контролем в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан", - сказал Аксенов.

В Крыму с апреля действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности. 19 октября президент Владимир Путин ввел своим указом на территории Крыма, Севастополя и еще шести регионов средний уровень реагирования. В рамках этого режима власти регионов получают право проводить отдельные мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, а также усиливать меры безопасности и охрану важных объектов. В Херсонской области, как и на других присоединенных территориях, в тот же день было введено военное положение.

Хроника 24 февраля – 18 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Крым Сергей Аксенов Владимир Путин Херсонская область
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