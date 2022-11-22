Разработчиков российского ПО обяжут совмещать их продукты с отечественными процессорами

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предложило обязать разработчиков прикладного и системного софта, включенного в реестр отечественного ПО, обеспечить его совместимость минимум с одним центральным процессором из реестра российской радиоэлектронной продукции или промышленной продукции. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

Проектом также предлагается установить требование, по которому софт из реестра российского ПО должен работать под управлением не менее одной российской операционной системы, прошедшей процедуру подтверждения соответствия дополнительным требованиям. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту. Кроме того, в случае доступа пользователя к ПО через интернет необходимо будет обеспечить возможность использования не менее одного интернет-браузера, сведения о котором включены в реестр российского ПО.

Согласно проекту, программное обеспечение из реестра российского софта должно соответствовать требованиям законодательства РФ о защите информации и о защите персональных данных. Информационная поддержка пользователей такого софта должна оказываться на всей территории РФ без ограничений.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, указанные требования будут распространяться на следующее ПО из реестра российского софта: операционные системы общего назначения; средства управления базами данных; офисные приложения; коммуникационное программное обеспечение; офисные пакеты.

Кроме того, требования предлагается распространить на почтовые приложения; органайзеры; средства просмотра; браузеры; редакторы презентаций; табличные редакторы; текстовые редакторы; файловые менеджеры; системы электронного документооборота; средства антивирусной защиты.

Также проектом постановления предусматриваются изменения в Правила формирования и ведения единого реестра российских ПО и единого реестра ПО из государств - членов Евразийского экономического союза, предусматривающие добавление в реестровую запись сведений о соответствии софта дополнительным требованиям.