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Публичные российские IT-компании смогут претендовать на включение их продуктов в реестр ПО

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российские IT-компании, акции которых торгуются на бирже в РФ, смогут претендовать на включение своего софта и программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр отечественного ПО, если контроль за деятельностью в таких компаниях осуществляют российские лица.

Соответствующий законопроект, вносящий изменения в закон "Об информации..." (149-ФЗ), был одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности 23 января, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с решением комиссии. По его словам, проект не вызвал концептуальных замечаний других ведомств, теперь документ будет направлен на рассмотрение правительства. В пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" сказали лишь, что законопроект был рассмотрен комиссией.

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Проектом, с которым ознакомился "Интерфакс", предлагается уточнить требования к правообладателям программного обеспечения для включения его в реестр отечественного ПО. В частности, предлагается исключить из действующего закона норму, по которой для включения в реестр отечественного ПО доля участия российских лиц в компании-правообладателе софта должна быть более 50%.

Как пояснил собеседник агентства, эта норма не позволяет российским АО, существенная доля акций которых находится в свободном обращении (в том числе, на российских биржах), считаться разработчиками российского ПО.

Вместо нее закон предлагается дополнить нормой, в которой понятие "участие" заменяется на "контроль". В частности, согласно законопроекту, в реестр сможет быть включено ПО, если его правообладателем является компания, контроль в которой прямо или косвенно осуществляется со стороны одного или нескольких лиц - РФ, субъекта РФ, российского гражданина, либо контролируемых ими совместно или по отдельности лиц или структур без образования юрлица. Аналогичные требования будут распространяться на разработчиков ПАК для включения в реестр.

Согласно проекту, российской контролируемой компанией признается компания, в которой суммарная доля прямого или косвенного участия российских лиц составляет более 50% голосов от общего количества голосов в такой организации, или решения которой лицо имеет право определять в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, поручения, акционерного или иного соглашения.

"Эти изменения позволят устранить барьер для включения в реестр софта или ПАК, правообладателем которого является российская публичная компания. При этом для российских ИТ-компаний будет создан стимул для выхода на биржи, что позволит привлечь дополнительные отечественные и зарубежные инвестиции и приведет к ускоренному развитию российских технологий", - пояснил собеседник агентства.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, данное изменение позволит увеличить число отечественных программных продуктов в реестре.

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При этом правительство для включения продукта в реестр может установить иные требования к контролю в отношении российских компаний, включенных в перечень системно значимых разработчиков российского ПО при условии заключения ими с правительством РФ соглашения, устанавливающего обязательства по разработке, развитию и использованию ПО, а также особый порядок перехода (отчуждения) в пользу иностранных лиц исключительного права на такой софт.

Законопроект также открывает возможность для включения в реестр софта, разработанного органами власти, госкорпорациями, российскими коммерческими и некоммерческими организациями, не предназначенного для продажи третьим лицам.

Сейчас эта возможность ограничивается требованием о необходимости свободной реализации на всей территории РФ софта, включенного в реестр.

В законопроекте предлагается не распространять это требование на софт, разрабатываемый указанными лицами исключительно для внутреннего использования (в том числе, на объектах критической информационной инфраструктуры), к которому относится также передача ПО аффилированным лицам.

Также законопроект предусматривает включение в реестр сведений о ПАК.

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Глава Минцифры Максут Шадаев летом 2022 года заявлял о необходимости поменять критерий, по которому в реестр могут включаться только продукты компаний с долей российского участия более 50%, потому что есть много российских компаний, где эта доля ниже, но при этом граждане РФ фактически контролируют деятельность компании.

Об изменении этого критерия просили правительство крупные компании с иностранным участием, писала РБК. Шадаев в апреле направлял вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с предложением сделать "приоритетным критерием" включения в реестр отечественного ПО контроль деятельности разработчика российскими лицами, сообщал "Коммерсантъ".

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