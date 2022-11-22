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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Исследование показало, что доля "Газпрома" в мировых выбросах метана составила 0,2%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Нефтегазовая отрасль обеспечивает лишь около 10% мировых выбросов парникового газа метана; при этом доля российских выбросов в объеме эмиссии метана по отрасли значительно ниже, чем у крупнейших конкурентов, сообщает "Газпром" со ссылкой на исследование сотрудников корпорации и Российской академии наук "Метан и климатические изменения: научные проблемы и технологические аспекты".

В монографии отмечено, что значимым источником выбросов метана в атмосферу являются природные объекты, такие как болота, океан, жвачные животные, термиты. Что касается антропогенных выбросов метана, то более половины из них обусловлены сельскохозяйственной деятельностью - выращиванием риса, разведением скота, а также ферментацией мусора.

"Выбросы метана, источником которых является мировая нефтегазовая отрасль, составляют около 10% от общего объема. Исследования демонстрируют минимальный метановый след поставок природного газа "Газпрома". Согласно полученным оценкам, в 2021 году доля выбросов метана в атмосферу от деятельности компании составила всего 0,2% от глобальных выбросов. Это подтверждает несущественность влияния работы компании на мировой метановый баланс в атмосфере", - пишет "Газпром".

В исследовании проведена сравнительная оценка выбросов метана в разных странах, в том числе от операций с нефтью и газом. Эксперты отмечают, что, согласно национальным кадастрам, представленным в секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата, выбросы метана, например, при добыче газа в США в 18 раз больше, чем в России.

В публикации также проанализирован потенциал влияния водорода на глобальное потепление для 100-летнего периода: по оценкам специалистов утечки 1 тонны водорода эквивалентны 11 тоннам СО2 (то есть, он является косвенным парниковым газом).

Газпром
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