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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

ONGC применит технологию TotalEnergies по поиску утечек метана дроном

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - TotalEnergies и индийская Корпорация нефти и природного газа ONGC подписали соглашение о сотрудничестве в Индии для проведения кампаний по обнаружению и измерению выбросов метана с использованием технологии TotalEnergies AUSEA, сказано в пресс-релизе французской компании.

AUSEA - газоанализатор, установленный на беспилотном летательном аппарате, состоит из двойного датчика, способного обнаруживать выбросы метана и углекислого газа и одновременно определять их источник. Технология разработана компанией TotalEnergies.

Обе компании подписали Хартию по декарбонизации нефти и газа, представленную на Международной конференции ООН по климату (COP28).

TotalEnergies и ONGC намерены к 2030 году сократить выбросы метана на своих объектах на 80% к уровню 2020 года.

ONGC TotalEnergies Индия Франция
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