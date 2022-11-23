Правительство назвало 4 кандидатов в совет директоров "Объединенной зерновой компании"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство назвало кандидатов для избрания в качестве представителей государства в совет директоров АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

Как следует из распоряжения от 19 ноября, опубликованного на официальном портале правовой информации, это первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, гендиректор Росморпорта Сергей Пылин, гендиректор ОЗК Дмитрий Сергеев и руководитель блока безопасности Россельхозбанка Виктор Соловец.

Сейчас в совет директоров компании, избранный на годовом собрании акционеров 30 июня 2021 года, входят вице-премьер Виктория Абрамченко, зампредправления Россельхозбанка Андрей Барабанов, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, генеральный директор ОЗК Дмитрий Сергеев, старший вице-президент ВТБ Виталий Сергейчук, первый заместитель президента-предправления ВТБ Юрий Соловьев.

ОЗК создана была 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Владельцами компании являются государство (50% плюс 1 акция) и "Деметра Холдинг" (50% минус 1 акция).