Минпромторг РФ договорился о транзите иностранных лекарств через Белоруссию

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Лекарства, включенные в российский реестр мед препаратов, выведут из-под ограничений на транзит через территорию Белоруссии, соответствующие договоренности достигнуты, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге России.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по этому вопросу, и принципиальные договоренности уже достигнуты: было поддержано предложение российской стороны по включению российского реестра лекарств в качестве основания для исключения из-под ограничения транзита готовых лекарств через территорию Республики Беларусь", - сообщили в Минпромторге и добавили, что ждут выпуска нормативного акта со стороны белорусских коллег.

В части вопроса транзита через территорию республики нерасфасованных лекарственных средств, фармацевтических субстанций, сырья, материалов и комплектующих для их производства, как уточнили в ведомстве, принято решение о дополнительной проработке соответствующего механизма "по аналогии действующего в Постановлении № 247 подтверждение ответственным органом исполнительной власти Российской Федерации их целевого предназначения".

21 ноября "Ведомости" сообщили, что у фармпроизводителей возникли сложности с провозом через территорию Белоруссии лекарств из Европейского союза и сырья для их производства. Газета сослалась на письмо Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) сенатору и члену комиссии по труду, соцполитике и здравоохранению парламентского собрания союза Белоруссии и России Владимиру Круглому.

Сложности начались после сентябрьских изменений в постановлении совета министров республики № 247, который вводит запрет на перемещение по стране грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕC. При этом, перевозимые лекарства (в том числе нерасфасованные), сырье, медизделия, а также запчасти к ним теперь должны быть включены в госреестр лекарств (медизделий) республики или Единый реестр зарегистрированных лекарств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Если условия не выполняются, фуры подлежат перецепке к транспорту ЕАЭС на таможенных пунктах или продукция перегружается в грузовые автомобили союза.