Росздравнадзор заявил об отсутствии проблем с лекарствами от эндокринных заболеваний

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Росздравнадзоре заявили, что перебоев или задержек в обеспечении лекарствами пациентов с эндокринными заболеваниями в настоящее время нет.

"В настоящий момент подобные факты Росздравнадзором не фиксируются, жалобы от работников медицинских организаций и больных с эндокринными заболеваниями в службу не поступают", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что, согласно проведенному опросу, эндокринологи чаще других специалистов фиксируют нехватку лекарств в медицинских учреждениях.

В ведомстве в связи с этим заявили, что в СМИ озвучиваются данные опроса врачей, которые были получены летом. Участники опроса отметили некоторые перебои или задержки в обеспечении лекарственными средствами пациентов с эндокринными заболеваниями.

"Временные проблемы с лекобеспечением пациентов разных нозологий, как неоднократно писал Росздравнадзор, были связаны тогда с логистическими проблемами", - пояснили в ведомстве.