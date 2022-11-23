Военные РФ сообщили об уничтожении пункта управления бригады ВСУ в Запорожской области

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки уничтожили пункт управления бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, а также два склада с вооружением и боеприпасами, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144 районах", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, также в районе Вольнянска Запорожской области и Червонопоповки Луганской народной республики уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

"В районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, производства США", - добавил Конашенков.

Российские военные также сообщили, что сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и рядом с Севастополем.