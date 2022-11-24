Минобороны РФ сообщило о новом мощном ударе по военным и энергетическим объектам Украины

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в среду нанесли очередной массированный удар оружием большой дальности по военным и энергетическим объектам Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"23 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

"В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий", - заявил Конашенков.

Он также заявил, что в ходе массированного удара в среду объекты в черте Киева не были атакованы.

"Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы", - сказал представитель ведомства.