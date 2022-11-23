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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Песков заявил, что ему не известно о готовящейся встрече Путина и Кудрина

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы предстоящей в ближайшее время встрече главы Счетной палаты Алексея Кудрина с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой предполагается финально обсудить судьбу "Яндекса".

"Мне ничего об этом не известно. Я не могу это подтвердить", - сказал Песков журналистам в Ереване, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Дмитрий Песков Владимир Путин Алексей Кудрин
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