Песков заявил, что ему не известно о готовящейся встрече Путина и Кудрина

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы предстоящей в ближайшее время встрече главы Счетной палаты Алексея Кудрина с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой предполагается финально обсудить судьбу "Яндекса".

"Мне ничего об этом не известно. Я не могу это подтвердить", - сказал Песков журналистам в Ереване, отвечая на вопрос "Интерфакса".