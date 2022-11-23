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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Песков не подтвердил предположения о контактах РФ и США по поводу переговоров с Киевом

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Слова председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о возможности мирных переговоров между Москвой и Киевом к концу года не означают, что РФ и США контактируют по этому вопросу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Не значат", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале ноября председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что победа Украины не может быть достигнута в военном отношении и что зима может дать возможность для начала переговоров с Россией.

Дмитрий Песков Марк Милли
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