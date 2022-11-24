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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Москалькова сообщила о возвращении 35 российских пленных в результате пропорционального обмена

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Освобожденные в среду из украинского плена 35 российских военнослужащих были возвращены в обмен на 35 украинских пленных, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Наши ребята вернулись домой, после обмена пленными с Киевом по формуле 35 на 35", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Ранее в среду пресс-служба Минобороны РФ сообщила о возвращении 35 российских военнослужащих из украинского плена "в результате переговорного процесса".

Татьяна Москалькова
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