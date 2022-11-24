Что случилось этой ночью: четверг, 24 ноября

Пентагон критикует Турцию, новая помощь США Украине, Чемпионат мира в Катаре

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Небензя назвал удары РФ по украинской инфраструктуре реакцией на поставки Киеву западного оружия. Он также заявил, что повреждения жилых домов происходят по вине украинской ПВО.

- Пентагон осудил удары Турции по Сирии и Ираку. Турецкие обстрелы угрожают безопасности американского персонала, работающего в этих районах, сказал представитель Минобороны США.

- В новый пакет военной помощи США для Украины вошли боеприпасы для NASAMS и HIMARS. Общая сумма пакета будет составлять $400 млн

- Москалькова сообщила о возвращении 35 российских пленных в результате пропорционального обмена. В среду они были возвращены в обмен на 35 украинских пленных.

- Песков не подтвердил предположения о контактах РФ и США по поводу переговоров с Киевом. Он опроверг предположения, возникшие из-за слов американского генерал Милли.

- Испания забила семь голов в ворота Коста-Рики на ЧМ-2022. Игра в Дохе завершилась со счетом 7:0