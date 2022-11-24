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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Суд в Москве огласит приговор братьям Магомедовым по делу о создании ОПС и хищениях

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы в четверг огласит приговор основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату - бывшему члену Совета Федерации Магомеду Магомедову, а также другим фигурантам уголовного дела о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств.

Заседание назначено на 11:00.

Как сообщалось, по итогам процесса, начавшегося в марте 2021 года, государственное обвинение попросило суд приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн руб.

В свою очередь, Магомеда Магомедова гособвинение попросило приговорить к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн руб.

Для экс-главы компании "Интэкс" Артура Максидова гособвинение запросило 18 лет колонии со штрафом 1,5 млн руб., для бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова - 18 лет лишения свободы со штрафом 1,5 млн руб., экс-начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова - 16 лет колонии со штрафом 1,5 млн руб.

Бывшему гендиректору предприятия "Энергия-М" Юрию Петрову прокуратура попросила назначить восемь лет колонии общего режима со штрафом 1 млн руб.

Гражданские иски Генпрокуратуры и потерпевших гособвинение предложило суду удовлетворить в полном объеме.

Подсудимые и адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.

Магомедовы, задержанные в марте 2018 года, обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. Магомеду Магомедову также вменяется незаконное приобретение и хранение оружия.

В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд руб. - в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

Генеральная прокуратура заявила иск о возмещении ущерба, причиненного государству, к Магомедовым на 5,8 млрд руб. На остальную сумму вмененного бизнесменам ущерба в ходе расследования уголовного дела были заявлены иски представителями потерпевших.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".

Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят порядка 20 человек, некоторые из которых находятся в розыске и арестованы в России заочно.

Магомед Магомедов Артур Максидов
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