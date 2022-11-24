Пятеро крымчан получили срок в колонии строгого режима за участие в "Хизб ут-Тахрир"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными в терроризме пятерых жителей Крыма, сообщает пресс-служба суда.

Решением суда Энвер Ахметов, Яшар Муединов получили наказание в виде 13 лет лишения свободы колонии строгого режима. Осман Арифмеметов, Руслан Сулейманов и Рустем Шейхалиев получили по 14 лет колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Приговор вынесен по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), части 1 статьи 30 и статьи 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти).

"Установлено, что подсудимые в 2016 году вступили в действующее на территории Крыма структурное подразделение запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденные участвовали в мероприятиях ячейки, в том числе в конспиративных собраниях, на которых изучали идеологические материалы и литературу террористической организации для проведения пропагандистской работы среди населения.

Вину осужденные в ходе судебного следствия не признали.