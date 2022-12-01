Организатор крымской ячейки запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" осужден на 17 лет

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Крыма Марлену Мустафаеву за организацию ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщает пресс-служба суда.

Ему назначено наказание в виде 17 лет строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимый в 2017 году совместно с иными лицами организовывал на территории Крыма деятельность структурного подразделения запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

"Мустафаев осуществлял пропагандистскую работу среди населения, распространяя идеи террористической организации, склоняя местных жителей к участию в ней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он определял цели и задачи ячейки, организовывал и проводил "халакаты" - конспиративное собрание членов ячейки по изучению идеологии и источников террористической организации, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение. По месту жительства Мустафаев хранил идеологические материалы ячейки.

Он осужден по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (покушение на насильственный захват власти или насильственное удержание власти).

Мустафаев входит в число организаторов ячеек запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" в Крыму. В начале февраля текущего года стало известно об его аресте и возбуждении в отношении группы из четырех крымчан дела по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации).

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщал, что они осуществляли антиконституционную деятельность, "основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда России с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в стране.